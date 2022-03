Ede komt stembureauleden tekort na 65 ziekmeldingen: ‘Maar we denken dat we het rond gaan krijgen’

Om op het laatste moment nog mensen te strikken, heeft de gemeente een oproep gedaan op social media. ,,Ik zag dat er al wel wat binnenkwam", aldus de woordvoerder van Ede dinsdagavond. In de hele gemeente - Ede plus de dorpen - openen woensdag 62 stembureaus de deuren. Het overgrote deel van de circa 65 ziekmeldingen van de afgelopen dagen heeft Ede kunnen opvangen via de reservelijst. Maar daar is de gemeente nu wel doorheen, zes à zeven plekken zijn vooralsnog onbezet.

‘Op z'n hoogst leden verplaatsen’

Geen ramp. ,,We kunnen wettelijk in plaats van zeven stembureauleden ook met zes uit, dus we zullen op z'n hoogst stembureauleden moeten verplaatsen”, weet de gemeentewoordvoerder.



,,Dat is het enige waar in geschoven zal moeten worden als het morgenochtend niet goed gaat, maar we denken dat we het rond gaan krijgen.”