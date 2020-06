Ede krijgt derde windmolen bij Plantion

De bloemenveiling wil de helft van de opgewekte energie gebruiken voor haar eigen gebruik. Het gaat hierbij om de hoeveelheid energie vergelijkbaar met tweeduizend huishoudens, aldus wethouder Lex Hoefsloot. De rest wordt geleverd aan het net. ,,Daar kan de Edese samenleving dus gebruik van maken.’’

Twee eerdere windmolens

De nieuwe molen komt niet ver te staan van de plek waar sinds enkele jaren al twee windmolens staan. De nieuwe molen wekt net zoveel energie op als de twee oude samen. Hij is wel een stuk hoger (135 meter) dan de twee andere (101 meter). Ook worden de wieken van de derde windmolen wat langer dan die van de twee bestaande.



Een van de voorwaarden van de gemeente Ede is dat de inwoners voor minstens de helft participeren in de bouw en exploitatie van de molen. ,,Daarom is er dezer dagen een brief bezorgd bij omwonenden. Daarin vertellen de initiatiefnemers hoe burgers en bedrijven kunnen meedoen’’, zegt Hoefsloot.

Volledig scherm De twee Edese windmolens langs de A30. © DG/Arnold Winkel

Bezwaren? Zo twee jaar verder

De wethouder durft nog niet te zeggen wanneer de nieuwe windmolen er komt. ,,Dat is nog heel moeilijk te zeggen. Als er een bezwaarmaker is die alle mogelijkheden tot bezwaar gebruikt, dan zijn we zo twee jaar verder.’’ Hij voegt er aan toe dat de gemeenteraad zich dit najaar over een plan buigt voor deze molen.



Als Ede straks drie windmolens op haar grondgebied heeft staan, is de gemeente er nog lang niet met haar doelstellingen. In het bestuursakkoord dat in 2018 werd gesloten door de coalitiepartijen staat dat er in 2022 twee nieuwe windmolens moeten zijn. Bovendien moet het college van burgemeester en wethouders ook nog eens de komst van twee andere voorbereiden.

28 windmolens in Ede

Maar er moet nog veel meer. Wil Ede in 2050 energieneutraal zijn (dat wil zeggen dat er net zoveel energie binnen de gemeentegrenzen wordt verbruikt als opgewekt) dan moeten er 28 windmolens op Edes grondgebied komen te staan. Eerder was dat de helft en was het plan om een zelfde aantal windmolens op zee neer te zetten.



,,Maar dat laatste mag niet van het kabinet. Stroom die op zee wordt opgewekt, is bedoeld voor zaken van nationaal belang. Bijvoorbeeld voor het laten draaien van de hoogovens.’’ Waar en wanneer al die windmolens worden geplaatst is nog niet duidelijk.

Niet in Veenendaal