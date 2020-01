Ede krijgt in oktober zijn eerste marathon

Zonnefiets­pad Ede is glad, krijgt dezelfde antislip­laag als vliegdek­schip

20 januari EDE - Een deel van het ‘verwarmde’ fietspad aan de Bovenbuurtweg in Ede is afgesloten. De zonnepanelen in het wegdek die voor de warmte moeten zorgen als het vriest of als er sneeuw valt, zijn te glad. En dat is gevaarlijk voor de fietsers.