Ede krijgt miljoen euro om woningen voor daklozen te bouwen

Naline uit Ede dingt mee naar titel als Plus Size model: ‘Ik vind mijn rondingen prachtig’

15 november EDE - Naline Schol (34) uit Ede vertegenwoordigt Nederland bij de internationale verkiezing voor vrouwen met een maatje meer, de Top of the World Plus Size 2020. Want, zo zegt ze zelf: ,,Iedere vrouw is uniek en stuk voor stuk hebben we het in ons om mooi en sexy te zijn.’'