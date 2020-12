Ede nog steeds brandhaard van corona; vele familiebedrijven spelen volgens GGD een rol

Ziekenhuis Gelderse Vallei zucht onder corona: ‘We moeten patiënten verplaat­sen’

21 december EDE - Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) in Ede staat nog maar een bezoekmoment per dag toe. Dat is vanwege de toegenomen aantallen besmettingen in de regio. Per patiënt mag per dag een bezoeker op bezoek komen.