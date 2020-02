Ede om de tafel met warmtebedrijf om uitstoot van biomassacentrales te beperken

EDE - De gemeente Ede wil het Warmtebedrijf Ede, eigenaar van drie biomassacentrales, verleiden meer te doen dan wettelijk verplicht is om de uitstoot van de centrales te beperken. ,,Het is in ieders belang dat er draagvlak blijft voor het warmtenet in Ede’’, zegt wethouder Lex Hoefsloot van Ede.

Een deel van de woningen in de gemeente wordt verwarmd met warmte die vrij komt bij het stoken in de drie centrales.



Maar het draagvlak voor biomassa kalft af. Niet alleen in Ede, in heel Nederland. Dat weet ook Hoefsloot. ,,Het gaat dan vooral over duurzaamheid. Wij zien biomassa als een tussenstap. Wij hopen dat er straks andere bronnen zijn om ons te verwarmen dan biomassa.’’

Quote Je kunt wel aan de wettelijke normen voldoen, je moet ook rekening houden met de omgeving waarin je opereert. Wethouder Lex Hoefsloot

Ernstig zorgen

Veel Edenaren maken zich ernstig zorgen over de biomassacentrales. ,,En dan gaat het vooral om het effect dat de centrales hebben op de volksgezondheid’’, zegt Hoefsloot.

Hij zegt die zorgen serieus te nemen. ,,Wij zijn daarom in gesprek met Het Warmtebedrijf over wat er technisch mogelijk is om de uitstoot van de centrale zo veel mogelijk te beperken. De oudste centrale is inmiddels zes jaar oud. De technologische ontwikkelingen gaan hard.’’



,,Ik kan mij voorstellen dat met nieuwe technologie meer mogelijk is. Wij zouden willen dat de uitstoot zo veel mogelijk wordt beperkt. Daarover zijn wij nu met Het Warmtebedrijf in gesprek. Je kunt wel aan de wettelijke normen voldoen, je moet ook rekening houden met de omgeving waarin je opereert.’’



Volledig scherm Rini Ruitenschild woont vlak bij de biomassacentrale aan de Knuttelweg in Ede en heeft daar veel last van. © Herman Stöver

Inademen fijnstof

Grote zorg van omwonenden is de uitstoot van fijnstof. Het inademen van hele kleine deeltjes kan schadelijk zijn voor de gezondheid en kan benauwdheid, hoesten of een astma-aanval als gevolg hebben. Maar hoeveel de relatief kleine biomassacentrales aan fijnstof uitstoten, is niet bekend volgens wethouder Hester Veltman.



,,Dat wordt niet gemeten.’’ Waarom niet? ,,Omdat er in het geval van een biomassacentrale geen wettelijke norm voor is’’, zegt Veltman.

Volledig scherm Oven van Bio-Energie Ede aan de Geerweg. © Herman Stöver

Scharrelkippen