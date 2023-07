Ede pakt overlast in Proosdijpark aan: ‘Extra toezicht in de zomermaanden’

Het Proosdijpark aan de rand van de Edese wijk Veldhuizen is met name in de zomermaanden in trek bij de Edenaren. Veel inwoners genieten van de stadsnatuur, maar bij de gemeente komen ook steeds meer klachten binnen over geluidsoverlast, alcohol- en drugsgebruik en hinder van brom- en snorfietsen. Om dit aan te pakken is de gemeente gestart met extra toezicht. Ze is dat van plan de hele zomer vol te houden.