Ede plaatst tot en met 2025 vijfhonderd extra openbare laadpalen

Banketbak­ker gaat in Bennekom ook ambachte­lijk brood verkopen: ‘Iets anders doen, dat houdt je scherp’

Joost Mekking begint in Bennekom met compagnon Bas van Leersum een ambachtelijke bakkerij. Mekx Brood afficheert zich als baguettespecialist. ,,Ik zie het al voor me: klanten die straks met ons stokbrood in hun rugzak of tas naar huis fietsen en wandelen.”

1 september