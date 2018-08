Ede praat na zomer over rookverbod

Ede kent momenteel nog geen plekken op straat waar roken verboden is. Elders is dat vaak rond ziekenhuizen of scholen. ,,Het is in Ede nog niet aan de orde geweest'', zegt een gemeentelijk woordvoerder desgevraagd, ,,maar gezien de discussie die nu zowel landelijk als in de provincie is opgepakt ligt het natuurlijk zwaar voor de hand dat er in Ede ook over gesproken gaat worden.’’