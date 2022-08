Ede reserveert minimaal 34 miljoen euro voor verduurzaming eigen gebouwen: ‘Goede voorbeeld geven’

kunst in de vallei Maya Lizz deelt podium met Joe Buck en Rob Dekay in Ede: ‘Cool dat ik ook in die line-up sta’

Onder haar artiestennaam Maya Lizz timmert de in Bennekom opgegroeide Maya Schaap (25) flink aan de weg met haar muziek. Zaterdag treedt ze op tijdens het Singer Songwriter Festival in het Openluchttheater in Ede.

30 augustus