Ede stopt met ‘Tiny Houses’: ‘Dragen te weinig bij aan grote woningbouwopgave’

Een jaar eenrich­tings­ver­keer tussen Ede en Bennekom in verband met aanleg Parklaan

Automobilisten of motorrijders die na 16 januari van Bennekom naar Ede willen rijden via de Edeseweg/Bennekomseweg, moeten omrijden. Vanaf die datum is er een jaar lang eenrichtingsverkeer over deze weg. Alleen verkeer vanuit Ede richting Bennekom mag dan van deze weg gebruikmaken.

