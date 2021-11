Ede stopt met waarschuwen: rijden door voetgangersgebied kost je 150 euro

gouden tijden Drie landsti­tels op rij, op de ereplaat­sen bij Status Quo én het spookduel van Polar Bears

EDE - Polar Bears ontpopt zich in de begin jaren negentig van de vorige eeuw tot een waterpolobolwerk. De eerste landstitel van de Edese mannenploeg in 1990 markeert het begin van de gloriejaren, vol prijzen én Europese avonturen. Inclusief het legendarische ‘spookduel’ van ‘91 in een Grieks buitenbad.

