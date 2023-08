Ede telt 8683 bestelauto's, jaarlijks gaat het 97 keer mis

Pleunie Hoving voor het zesde jaar op Sonsbeek Theater Avenue, en dit keer doet ‘kleine Pleunie’ ook mee

Tachtig acts, meer dan veertig podia, vier dagen lang. Park Sonsbeek in Arnhem is vanaf vanavond het decor voor de Sonsbeek Theater Avenue. Pleunie Hoving treedt er alweer voor de zesde keer op. ,,De sfeer is echt uniek, artiesten kunnen hier hun pure zelf laten zien.”