Ede trekt 50.000 euro uit voor inclusie en diversiteit

In totaal gaat het om 50.000 euro aan subsidiegelden. Per aanvraag is maximaal 5000 euro beschikbaar. Er kan door een initiatief maximaal twee keer per jaar subsidie worden aangevraagd.

Volgens de gemeente komen initiatieven in aanmerkingen ‘die verschillende groepen met elkaar en met elkaars belevingswereld in aanraking brengen’. Daarnaast is er ook geld beschikbaar voor activiteiten die de zichtbaarheid en de sociale acceptatie van groepen mensen verhogen.

Wethouder Hester Veltman, die gaat over inclusie, benadrukt het nut van een inclusief Ede. ,,Dat is belangrijk omdat we als Ede een gemeente willen zijn waar iedereen zich thuis voelt, mee doet en zich veilig voelt.”

Inclusiever imago

De gemeente Ede werkt al enige tijd aan een meer inclusief en meer divers imago. Zo paste de gemeente haar website in 2017 aan met foto's van gezinnen en relaties in verschillende samenstellingen om meer diversiteit uit te stralen.

Sinds 2021 is Ede bovendien een regenbooggemeente. Daarmee zet de organisatie zich actief in voor de acceptatie van lhbti’ers. Dit jaar zijn er in Ede plannen gemaakt voor een gaypride in het najaar en is er op de hoek van de Grotestraat en de Molenstraat in het centrum een regenboogbankje verrezen.

Dat Ede in 2021 een regenbooggemeente werd, had ook financiële voordelen. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kan de gemeente Ede sindsdien een subsidie van 20.000 euro krijgen om te werken aan de sociale acceptatie van lhbti’ers. Of die subsidie nu onderdeel wordt van de inclusiviteits- en diversiteitssubsidie van 50.000 euro, is niet bekend.