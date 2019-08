Ede weet wat bijna niemand weet: dit zijn de boeren van ‘Boer Zoekt Vrouw’

‘De Gelderlander’ mocht net als andere media niet naar binnen. Maar het lukte wel van een van de fans een foto te bemachtigen van het scherm waarop de boeren zijn gepresenteerd. Voor het eerst waren zij vol in het gezicht te zien. En dus kunnen meer Nederlanders kijken of er misschien een boer bij zit uit de buurt.

Let op: spoiler alert. Hieronder zijn de deelnemers van ‘BZV’ herkenbaar in beeld!

Bezoekers konden meteen schrijven naar de boeren

Zondag kan de rest van Nederland kennismaken met de boeren. Alle tien worden ze door presentatrice Yvon Jaspers, die ook in Ede aanwezig was, geïntroduceerd. Daarna is het aan mannen en vrouwen om te schrijven, waarna de rest van het programma in de winter op televisie te zien is. Ook daarin hadden de fans zaterdag een voorsprong. Wie wilde kon meteen gaan schrijven op de mannen. ,,En daar is al gebruik van gemaakt’’, aldus een woordvoerder van de KRO-NCRV.