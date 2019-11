Ede wil tiny houses plaatsen voor daklozen die nu in bossen leven

EDE - Ede overweegt om kleine, tijdelijke woningen neer te zetten voor dak- en thuislozen. Deze ‘tiny houses’ zijn bedoeld voor de vijftien tot twintig mannen en vrouwen die nu op straat en in de bossen in en rond Ede wonen.

Het gaat om mensen die structureel buiten slapen. Het Leger des Heils biedt wel opvang aan daklozen in Ede. ,,Maar de mensen waar het hier om gaat, hebben zo'n grote rugzak met problemen dat ze niet in staat zijn om te leven in een gebouw met veertig mensen. Met ieder ook grote levensproblemen’’, zegt Robert Paul Fennema, regiomanager van het Legers des Heils. ,,In onze opvang zijn veel prikkels.’’

Buitenslapers

Hij is blij met het plan van de Edese wethouder Lex Hoefsloot om de zogeheten buitenslapers huisvesting te bieden in woningen ter grootte van een container. ,,Mensen horen niet structureel in een bos te slapen. Het is mensonwaardig’’, zegt Fennema.



Waar de kleine woningen in Ede komen te staan is nog onbekend, laat de woordvoerder van Hoefsloot weten. ,,We onderzoeken nog welke locatie het meest geschikt is.’’ De gemeente zou er al een paar op het oog hebben, maar welke dat zijn wil die niet kwijt.

Complexe groep

Het aantal buitenslapers in Ede en omgeving is de afgelopen jaren toegenomen. ,,Het waren er eerder vier of vijf’’, zegt Fennema. ,,Nu zijn het er zeventien. Het is een complexe groep omdat de situatie voor hen al zo lang duurt. Ze slapen al tussen de drie en twintig jaar buiten.’’



Fennema spreekt de buitenslapers met regelmaat als hij met de soepbus van het Leger des Heils op pad gaat. ,,Het zijn mensen die bijvoorbeeld een eigen zaak hebben gehad, failliet zijn gegaan, hun huwelijk hebben zien stranden en toen hun leven niet meer op orde kregen. Of vrouwen van wie het lichaam is misbruikt en in het loverboy circuit terecht zijn gekomen. Om hun gevoel te verdoven, beginnen ze vaak met drinken. Zo komt er verslavingsproblematiek bij.’’

Veel zorgen

Deze groep heeft volgens Fennema veel zorgen. ,,Is mijn tent er straks nog? En is die nog heel? Ben ik wel veilig? Heb ik wel te eten? Hun situatie is complex. Voor hen is er niet zomaar een oplossing’’, zegt de regiomanager.



Hij hoopt dat als de kleine woningen er straks zijn, deze rust bieden aan de buitenslapers. ,,We hopen dat we na een paar maanden deze mensen verder kunnen helpen. Al kunnen we deze mensen niet dwingen om hulp te accepteren.’’

Winter komt eraan