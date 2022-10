Ede zet in op beter verkeersgedrag in de strijd tegen de vele ongelukken in het buitengebied

Wageningen keert zich tegen lozing vervuild water van Enka in de Rijn

Wageningen moet de voorgenomen lozing van vervuild grondwater in de Rijn stoppen. Dat vindt de Wageningse gemeenteraad. Maandagavond stemde die met grote meerderheid in met een oproep aan het college van burgemeester en wethouders om de lozing van verontreinigd grondwater in de Rijn tegen te gaan.

