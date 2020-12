Edenaar (20) gepakt die onder meer Dordtse Annie (86) voor 18.000 euro zou hebben opgelicht

Annie Sinoo-van der Sluis werd door ‘bankmedewerker Frits’ via de telefoon opgelicht. Haar complete rekening werd in no time geplunderd. In totaal werd er 18.000 euro buitgemaakt door de fraudeurs. De politie kwam de man uit Ede op het spoor na onderzoek. Hij heeft met de bankpas van Annie gepind nadat ze die in goed vertrouwen aan ‘een bankmedewerker’ had meegegeven.