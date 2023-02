Edenaar (31) maakt brokken met ‘gevonden’ auto nadat hij niet dronken mocht thuiskomen: ‘Wilde alleen even opwarmen’

Schizofre­ne man (19) randde vier vrouwen aan op station in Barneveld en krijgt half jaar cel

Een 19-jarige psychiatrisch patiënt uit Barneveld is door de rechtbank veroordeeld voor aanranding van vier vrouwen op een treinstation in het dorp. Ook betastte hij een medewerkster van de kliniek in Ermelo, waar hij was opgenomen.