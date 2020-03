Edenaar (37) aangehouden voor mishandeling in Barneveld

Afstand houden bij Paasfair Hoekelum is geen probleem, want die is dit jaar online

8:30 BENNEKOM - De Paasfair op tweede paasdag (13 april) op het terrein van Boerderij Hoekelum in Bennekom is vanwege de coronacrisis afgeblazen. Maar er is een veilig alternatief: de fair is deze keer online te bezoeken.