Edenaar (56) mag ex geen mailtje meer sturen anders moet hij zes weken de gevangenis in

Hei-fa­briek Ede springt in het gat tussen amateur- en professio­neel theater met indringen­de Griekse tragedie

22 juni EDE - Met De Hei-fabriek springt Boaz Boele in het gat tussen amateur- en professioneel theater. Op 2 en 3 juli is in Cultura in Ede de voorstelling ‘Mijn Elektra’ te zien. ,,Door ook in opdracht voorstellingen te maken, is een bestaan zonder subsidie mogelijk.”