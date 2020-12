Edenaar (84) ontkent dat hij in de lift aan borsten van medebewoonster met rollator heeft gezeten

Opgepast: komende maand veel aanrijdin­gen met wilde zwijnen op de Veluwe verwacht

7 december Automobilisten op de Veluwe moeten in januari oppassen voor een aanrijding met een wild zwijn. Dat voorspelt Erik Koffeman van Faunabeheer Gelderland. Hij verwacht dat het voedsel voor wilde zwijnen in januari op is, waarna ze hun geluk aan de overkant van de weg beproeven. En omdat er nu heel veel zwijnen zijn is de kans op een aanrijding dan groot.