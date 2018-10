Edenaar met kort lontje in verkeer krijgt werkstraf

De politierechter in Arnhem vindt bewezen dat hij 27 november 2017 helemaal over de schreef ging toen de auto met twee inzittenden voor hem, die hij een beetje opjaagde, langzamer ging rijden waardoor hij moest remmen.

Gebalde vuisten

De man heeft de twee anderen daarna bedreigd met zijn verkeersgedrag, meent de aanklager. Hij is uitgestapt om met gebalde vuisten op de andere auto af te lopen, heeft op de andere auto af gestuurd, de andere auto afgesneden en is voor de andere auto gaan rijden om vervolgens meermalen op de rem te trappen.

Onbegrijpelijk

,,Het is onbegrijpelijk zoals u ze opgejaagd hebt en eveneens onbegrijpelijk dat toen uw rijbewijs niet meteen is ingenomen”, vonden zowel de aanklager als de rechter.

Ook op 8 april jongstleden was het lontje van de Edenaar te kort, toen hij meende dat een passerende groep een had gemaakt waarbij de bus waarin hij zat werd geraakt. Daarop stapte hij uit en mishandelde hij drie personen die hij bij de keel pakte of in het gezicht sloeg. De man had toen wat gedronken en gaf toe dat hij het misschien wel verkeerd had gezien.