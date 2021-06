Edenaar raakt zwaargewond bij het aansteken van de barbecue

World Food Center Experience komt steeds dichterbij: bestem­mings­plan is klaar

9 juni EDE - De bouw van de World Food Center (WFC) Experience - de thema-attractie rondom voedsel in de Mauritskazerne in Ede - komt stapje voor stapje dichterbij. Vanaf komende week kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Eind september beslist de Edese gemeenteraad over het bestemmingsplan dat die komst mogelijk moet maken.