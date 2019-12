Edenaar schenkt onbekend topstuk van B.C. Koekkoek aan museum Kleef

Natuur van nabij Dieren bunkeren alleen wanneer het echt nodig is

11 december Wij mensen zijn meesters in het bunkeren. Met de feestdagen in aantocht liggen de schappen in de supermarkten overvol met producten die al dan niet voorzien van een actiesticker schreeuwen om in onze winkelwagens gelegd te worden. Opdat wij straks een meestal veel te overvloedige kerstdis kunnen bereiden. Maar hoe verantwoord is dit?