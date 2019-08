Edenaar stichtte minstens tien keer keer brand als ‘schreeuw om hulp’: OM eist celstraf

ARNHEM/EDE – Hij is volgens een psycholoog geen pyromaan, de 38-jarige Edenaar die donderdag voor de rechtbank stond voor minstens tien brandstichtingen in zijn woonplaats in de zomer vorig jaar.

,,Het was een schreeuw om hulp. Hij wist niet hoe hij verder moest. Hij was blij toen hij was aangehouden”, aldus zijn raadsvrouw.

Vanaf begin juli tot 5 september waren er 31 brandstichtingen in de nacht in en rond het centrum van Ede. Branden in bouwafvalcontainers, vuilniszakken, ondergrondse afvalcontainers, bermen en tenslotte in een schaftwagen aan de Ganzeweide.

Verdachte belde zelf brandweer

De politie kreeg de verdachte in het vizier na een brand op 11 augustus in een ondergrondse, afgesloten afvalcontainer in de Ketelstraat. De verdachte belde zelf de brandweer en maakte met zijn pasje de container voor de brandweerlieden open. Na onderzoek bleek dat met zijn pasje de container die nacht eerder was opengemaakt.

Drie weken later volgde de politie hem in de nacht en raakte hem even kwijt. Om vervolgens aan de Wielewaallaan ter hoogte van een afvalcontainer brand te ruiken.

Steeds een stapje verder

Quote De man woonde zelfstan­dig, maar uit gesprekken met een psycholoog bleek dat hij het allemaal niet aankon Uiteindelijk werd de verdachte aangehouden toen hij op 5 september brand stichtte in de schaftwagen aan de Ganzeweide. Daarna was het gedaan met de brandstichtingen.



De officier van justitie noemde het zorgelijk hoe de verdachte steeds een stapje verder leek te gaan. In de schaftwagen stond een gasfles.



De verdachte heeft een deel van de brandstichtingen toegegeven. Uiteindelijk zag de officier bewijs voor tien keren, ook al vermoed ze dat het vaker gebeurde. Volgens de richtlijnen staat daar tien keer twee maanden cel op.

Zwakbegaafd

Maar de brandstichtingen vallen de verdachte verminderd toe te rekenen. Toen de politie bij hem thuis kwam viel al op dat het daar een enorme bende was. De man woonde zelfstandig, maar uit gesprekken met een psycholoog bleek dat hij het allemaal niet aankon. Hij is zwakbegaafd. Spanningen liepen op en om die een uitweg te geven, stichtte hij volgens de psychologe brand. Als een soort van uitlaatklep.

De officier van justitie vroeg vijftien maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk plus toezicht en een behandeling. De raadsvrouw verzocht de rechtbank het bij een geheel voorwaardelijke straf te houden.