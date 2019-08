Edenaar verbouwde pand Arnhemse zorginstelling met koevoet en hamer: OM eist tbs

De aanklager wil dat de man tbs met dwangverpleging opgelegd krijgt, naast 266 dagen cel die de man al in voorarrest heeft doorgebracht.

Afspraken niet nagekomen

De Edenaar was bij de instelling aan de Velperbuitensingel in behandeling en wilde zijn behandelaar spreken, nadat afspraken volgens hem steeds niet werden nagekomen. De man denderde de instelling binnen met de koevoet en hamer in zijn tas.

Toen hij dreigde met het breekijzer op een medewerker in te slaan, trok een collega dat uit zijn handen. Daarop pakte de man de hamer uit zijn tas en bedreigde ook de collega, meent de officier van justitie. Uiteindelijk sloeg de man ruiten, muren, zeepdispensers en allerlei ander interieur kapot.

Agressieve uitbarstingen

De man werd behandeld voor agressieve uitbarstingen en was het voorafgaande weekend opgenomen in de crisisopvang bij een ggz-instelling aan de Willy Brandtlaan in Ede. Daar werd hij al gauw weer met een recept ontslagen, maar het ging nog steeds niet goed.

Hij reed met fiets en al de instelling binnen toen hij was vergeten zijn sleutel in te leveren. De receptionist parkeerde die fiets even buiten terwijl hij in gesprek was, maar dat viel niet goed. De man vernielde onder meer een klembord, fietsenrek en kapstok, gelooft de aanklager.

De uitbarstingen vormden een agressief hoogtepunt, nadat de man het in februari en maart ook al als fietser aan de stok kreeg met twee automobilisten. Die wilden hem afsnijden, klemrijden en een van de twee probeerde hem zelfs aan te rijden, gelooft de man, in tegenstelling tot wat de automobilisten verklaren. Die spreken over een fietser die plotseling tegen een spiegel en de auto sloeg.

Weg geblokkeerd

Een van de automobilisten had de Edenaar inderdaad de weg geblokkeerd nadat hij op de auto had geslagen en wilde in gesprek. Die man werd daarop met de fiets geslagen. Ook sloeg de man de autoruit in met zijn fiets, gelooft de officier op basis van getuigenverklaringen.

Gedragsdeskundigen geloven dat de man zijn agressie niet zonder langdurige behandeling en heel veel structuur de baas kan worden. Omdat de man nooit tevreden lijkt te zijn als hulpverlening niet verloopt zoals hij wil, kan dat het beste in de vorm van tbs met dwangverpleging, rapporteerden zij.

Niet te ver weg

De man wil wel behandeld worden en zegt dat hij zich wel aan voorwaarden kan houden, maar alleen als dat dat niet te ver is weg van zijn vrienden en familie. De aanklager gelooft dat de maatschappij het beste tegen zijn agressie beschermd wordt met dwangverpleging.