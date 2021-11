Edenaar verkocht zwaar illegaal vuurwerk aan politieman: ‘Ik heb er enorm veel gezeur mee gehad’

ZWOLLE/EDE – De 34-jarige Herman V. uit Ede had vorig jaar een koper gevonden voor zijn voorraad zwaar illegaal vuurwerk. ,,Ja”, beaamt hij droogjes voor de rechtbank in Zwolle: ,,Ik heb het verkocht aan een politieagent.”

Hij is zich rot geschrokken van de gevolgen. Niet alleen waren zijn vader en vriendin laaiend op hem en kreeg hij een waarschuwing dat hij zijn huis kwijt raakt als hij nog eens zulk gevaarlijk vuurwerk in een woonwijk opslaat. Ook dreigt nu gevangenisstraf.

Uiteraard wist V. niet dat hij met een agent te maken had, toen hij op 10 november 2020 zijn voorraad van 1159 harde knallers in diens auto laadde. Terwijl de pseudokoper zijn aankoop controleerde werd V. aangehouden. Hij heeft twee nachten in de cel gezeten.

Quote Ik heb er een gezeur over gehad, dat wilt u niet weten. Mijn vader is nog steeds boos op me.

Onderzoek op Telegram

De politie was hem op het spoor gekomen na een onderzoek op Telegram. Dat schijnt een beproefd platform te zijn voor aanbieders van illegaal vuurwerk, zo vertelt de officier van justitie.



Vandaar dat de politie haar pijlen op die gratis berichtendienst richt. V. dook drie weken voor de koop onder een schuilnaam op in vijf verschillende vuurwerkgroepen. Hij bood er ook andere soorten vuurwerk aan dan de nitraten en cobra’s die uiteindelijk zijn verkocht.

Niet zo slim

Toch ontkent de Edenaar bij hoog en bij laag dat hij meer gehandeld heeft. Hij had zijn tekst ‘geknipt en geplakt’ van andere advertenties. ‘Mijn cliënt zegt zelf dat hij niet zo slim is’, verduidelijkt zijn advocaat.



V. zegt dat hij de partij samen met vrienden heeft gekocht om met oud en nieuw af te steken ergens bij Arnhem, zoals ze elk jaar deden. ‘We wisten niet zeker of het wel door zou gaan, daarom wilden we van de partij af.’ Grote pech dus, dat hij nou net een pseudokoper trof.

‘Ik wist wel dat het illegaal was, maar niet dat het zo erg was. Ik heb er een gezeur over gehad, dat wilt u niet weten. Mijn vader is nog steeds boos op me. En de auto waarin ik het verstopt had is van mijn moeder, die krijg ik niet meer mee. Ik wist pas hoe fout het was toen ik vast kwam te zitten.’

Het zijn explosieven

De officier van justitie wijst op het gevaar van zware illegale vuurwerk dat bewaard wordt in een woonwijk. ‘Het zijn explosieven, als er eentje per ongeluk afgaat, gaan ze allemaal. Met kans op gehoorschade, zwaar lichamelijk letsel of zelfs overlijden voor omwonenden.’



Volgens de nieuwe verzwaarde richtlijnen van het Openbaar Ministerie past er wat haar betreft alleen een gevangenisstraf. Ze eist vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk.’

Consequenties

De raadsvrouw van V. vindt een flinke voorwaardelijke celstraf met een taakstraf meer op zijn plaats. ‘Mijn cliënt neemt zijn verantwoordelijkheid en aanvaardt de consequenties.



Hij is niet eerder voor zoiets met justitie in aanraking geweest. De reclassering meldt dat zijn vader en zijn vriendin beschermende factoren zijn.’ ‘Mij komt u niet meer tegen’, bezweert de Edenaar de rechters. ‘Of nou ja, misschien in een restaurant, maar hier niet.’

De uitspraak volgt over twee weken.