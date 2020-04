Edenaren blijven vastzitten voor smokkel van honderden kilo’s cocaïne

Geen aanwijzin­gen schietpar­tij in Ede; politie sluit onderzoek

7 april EDE - Er heeft maandagavond geen schietpartij plaatsgehad in de Kelvinstraat in Ede. Tot die conclusie komt de politie. ,,Daarom doen we geen verder onderzoek en is de zaak voor ons gesloten’’, zegt een woordvoerder.