Edenaren fietsen monstertocht naar Parijs voor zieke Gerwin (6): ‘Besef dat het gelukt is, moet nog komen’

Ede heeft nu een vrijplaats om graffiti te spuiten: ‘Als je snel weg moet zijn, kun je nooit iets moois achterla­ten’

27 juni EDE - Met de opening van de ‘Hall of Fame’ onder het viaduct over de A30 bij de Dwarsweg heeft Ede eindelijk een legale plek om graffiti te spuiten. Het is volgens de initiatiefnemers meteen de grootste vrijplaats in Gelderland.