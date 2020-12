Edenaren gaan wijk zelf bewaken na dramatisch verlopen jaarwisseling: ‘We zijn verbaal goed getraind, dat is ons wapen’

Ede scoort hoog met buitenspor­ten in de atlas van Nederland­se gemeenten

23 november EDE - Razend druk is het op de mountainbikeroute in Ede. Vooral in de weekenden maken veel fietsers gebruik van het technische parcours op De Ginkel. Alleen of met vrienden, fietsen, hardlopen, wandelen en mountainbiken in de natuur is populair.