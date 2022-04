Edenaren haalden al 43 vluchtelingen op uit Oekraïne op en volgende trip volgt: ‘We kunnen niet aan de zijlijn toekijken’

Het is woensdagavond, iets na half acht. Netjes opgemaakt ligt allerlei lekkers op schalen. Wie wil een glas cola of een kopje koffie? Het lijkt op het eerste gezicht een gezellig buurtfeestje.



Maar in deze volgestroomde woonkamer in de Edese wijk Rietkampen komt een vijftiental vluchtelingen uit Oekraïne bij elkaar. Om met elkaar te praten. Of om te spelen, zoals twee over de vloer kruipende jochies bewijzen.