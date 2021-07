Edenaren opgepakt voor versturen tien kilo xtc-tabletten en vijf kilo MDMA-kristallen naar het buitenland

Modehuis Woudstra volgde zestig jaar lang het modebeeld, maar het einde is in zicht: ‘Dat is wel emotioneel’

10 juli Woudstra Modehuis heeft het einde van de winkel in Bennekom aangekondigd. Er is geen opvolging. Het familiebedrijf bediende een ander ‘marktsegment’ dan overige kledingwinkels in het dorp, zeggen Johan en Herma Woudstra. Ze spreken over de keuzes in het modehuis.