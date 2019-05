'Edenaren probeerden 469 kilo cocaïne in te voeren’

Dat bleek gisteren op de proforma-zitting tegen deze en nog twee vermeende leden (een 49-jarige Rotterdammer en een leeftijdsgenoot zonder vaste woonplaats) van de drugsbende.

De verdachten kwamen volgens de officier van justitie ‘min of meer per ongeluk’ in beeld tijdens een ander onderzoek, naar grootschalige hennepteelt. Uit getapte telefoongesprekken en uit peilbakens in auto’s zou vervolgens betrokkenheid bij de grootschalige invoer van cocaïne duidelijk zijn geworden.

350 kilo cocaïne

De politie onderschepte een lading van 350 kilo cocaïne op containerschip Eastern Bay in Vlissingen en een ander moment nog eens vijftig kilo in die havenplaats op de Pacific Reefer. In Colombia werd op de Italia Reefer een lading met 69 kilo cocaïne onderschept met Rotterdam als bestemming.

Behalve deze vier zijn er nog drie verdachten, maar waarschijnlijk volgen er nog meer aanhoudingen. Volgens de officier van justitie hebben ze allemaal hun eigen netwerk met als doel de invoer van cocaïne naar Nederland en ook het witwassen van crimineel geld.

Wapens aangetroffen bij huiszoekingen

Bij huiszoekingen trof de politie bij verschillende vermeende bendeleden grote hoeveelheden drugs en wapens aan. Raadslieden deden vanmiddag tevergeefs pogingen hun gedetineerde cliënten op vrije voeten te krijgen in afwachting van de inhoudelijke behandeling die niet voor volgend jaar verwacht wordt.