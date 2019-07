Edenaren van 22 en 35 aangehouden voor schietpartij op Soembalaan in Ede

Zieke Chantal (27) uit Ede lijkt zwanger, maar is dat niet. Terwijl ze niets liever zou willen

10:14 EDE - Al wijzend naar haar gevormde buik krijgt de 27-jarige Chantal van den Berg vaak de vraag of ze zwanger is. Dat is pijnlijk. De Edese is niet zwanger, maar zou niks liever willen.