Edes bedrijf moet maand dicht om overtreden asbestregels: eerder al dik 50.000 euro boete

Keer op keer in de fout

Omdat het bedrijf keer op keer in de fout ging, heeft de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) nu besloten de werkzaamheden voor een maand stil te leggen. Het bedrijf ging herhaaldelijk in de fout. Voor het eerst was dat in 2015. Latere overtredingen waren in 2016, twee keer in 2017, in 2018 en in 2020.



Eerder deelde de inspectie al waarschuwingen uit. Daarbij is volgens de inspectie telkens al gemeld dat bij een volgende overtreding de werkzaamheden zouden worden stilgelegd.



Ook voor andere overtredingen kreeg het bedrijf al boetes. Hierbij ging het om een bedrag van 31.2000 euro. Om welk bedrijf het gaat, is niet bekendgemaakt.