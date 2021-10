Edes restaurant weigerde QR-codes te controleren, maar gaat nu toch maar dicht: ‘We zitten in een onmogelijke spagaat’

‘Onmogelijke spagaat’

,,We hebben een prettig gesprek met de gemeente gehad, maar we zitten in een onmogelijke spagaat. We willen voor iedereen onbeperkt toegankelijk zijn, maar moeten permanent sluiten als we boetes en dwangsommen moeten gaan betalen. Dat willen we de mensen voor wie wij zorgdragen niet aandoen”, aldus de directie van Family Vibe.



Over twee weken neemt de directie een besluit over de toekomst.