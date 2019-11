Edes Sinterklaasjournaal krijgt landelijke aandacht door Zondag met Lubach

Lubach verbaast zich over een verhaallijn in het Edese journaal waarin een neef van de Sint aan het woord komt die piraat is.

‘Afwijkende piet is taboe’

Lubach: ,,In de lokale journaals hebben ze eigenlijk maar bezwaar tegen één aspect van de nieuwe sinterklaasviering. Ook in het Edese Sinterklaasjournaal zijn de pieten nog zwart. Maar wat dan wel weer gewoon kan is dit.’’ Waarna de beelden te zien zijn van een presentatrice die zwarte piet ontvangt. Die stelt vervolgens de neef van Sinterklaas voor die dus piraat is: Johan ter Klaas.



Lubach steekt vervolgens de draak met de gebeurtenissen in het journaal en wijst erop dat kennelijk in het verhaal van alles te verzinnen is. ,,Maar een afwijkende zwarte piet is ook in het Edese journaal taboe.’’