Edese bakker is vernielingen in het centrum beu: ‘Niemand greep in, heel raar’

Provincie Gelderland schiet te hulp op Valleilijn

8:38 EDE - De aanbesteding voor een (nieuwe) vervoerder voor de Valleilijn (de treindienst Amersfoort Centraal – Ede Wageningen) is in volle gang. Als gevolg van de coronamaatregelen daalt het aantal reizigers sterk. De kans is reëel dat ook in de nieuwe concessie de vervoerder te maken krijgt met de impact hiervan.