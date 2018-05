Edese boer vindt dode schapen in de wei: 'Moet een wolf geweest zijn'

De boer heeft in totaal 400 dieren verdeeld over 8 weiden staan in de Gelderse Vallei. Toch was dit de eerste keer dat hij zoiets meemaakte. Hij weet zeker dat het een roofdier was.



Kemp kan het weten, want hij is woordvoerder van NoWolvesNL, een collectief van ‘verontruste schapenhouders’. Hij maakt zich al lang hard voor meer maatregelen om dieren te beschermen tegen wolven.



Opmerkelijk is het dode-schapentafereel in zijn weide wel, vertelt hij. ,,De grote, gerichte beten op de keel van de lammeren zijn typisch werk van een wolf. Alleen een wolf vreet normaal gesproken een schaap ook flink aan. Soms wel voor de helft. Deze lammeren waren verder intact.’’