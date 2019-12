Edese bosslapers opgevangen bij Sociaal Pension

Een groep van maximaal twintig daklozen die vanwege hun complexe problematiek niet in de reguliere opvang kan worden opgenomen, krijgt de komende maanden de kans op tijdelijke opvang op het terrein van het Sociaal Pension.

Binding met Ede en omgeving

Juist vanwege hun problematische gedrag zijn ze nu nog niet welkom bij de opvang van het Leger des Heils op de kazerneterreinen. ,,Ze zorgen voor te veel onrust, hebben agressief gedrag of alcohol- en/of drugsverslaving’’, aldus wethouder Lex Hoefsloot.

Hij heeft wel direct een beperking: ,,Ze moeten een binding hebben met de regio Ede.’’ Hij noemt het voorbeeld van een dakloze Eindhovenaar die onlangs bedelde bij station Ede-Wageningen. ,,Die heeft een treinkaartje naar Eindhoven gekregen is daar afgeleverd bij een plaatselijke opvang.’’

Geen 100 procent opvang

Hoefsloot denkt dat een tiental buitenslapers gebruik gaat maken van de tijdelijke voorziening. ,,100 procent opvangen gaat niet lukken. Daar moeten we reëel in zijn. En we kunnen mensen niet dwingen om naar de opvang te komen.’’

De wethouder spreekt van een zo sober mogelijke opvang. ,,Je moet denken aan slaapzalen. Een voor mannen en een voor vrouwen. Het is de bedoeling dat ze ook overdag in de woonunits blijven. Daar krijgen ze bijvoorbeeld koffie en thee en ze blijven droog.’’

Gescheiden van reguliere opvang

Ze verblijven gescheiden van de bewoners van het Sociaal Pension. ,,Er is ook een eigen bewaking. Maar we kunnen ze natuurlijk niet tegenhouden als ze eens een boodschap willen doen. We leggen niemand aan de ketting.’’

De winteropvang duurt tot april. Daarna volgt een evaluatie. Als die gunstig is, komt deze opvang terug. Hoefsloot verwacht dat de bosslapers de komende maanden zoveel vertrouwen in de opvang krijgen, dat ze vervolgens in het reguliere traject kunnen meedoen.

Gedifferentieerde opvang in de toekomst

Voor de langere termijn zet hij in op een meer gedifferentieerde opvang. ,,Nu is het nog een eenheidsworst.’’

Robert Paul Fennema, regiomanager van het Leger des Heils, ziet op termijn een veel kleinschaliger opvang: ,,Denk aan woningen met een paar daklozen, die beschermd in een wijk gaan wonen en zich daar voorbereiden op terugkeer in de maatschappij.’’

Opvang ook goed voor bewoners kazerneterreinen

Zowel Hoefsloot als Fennema verwacht dat de tijdelijke opvang zowel de buitenslapers als de omgeving helpt. ,,Ze verblijven met name rond de kazerneterreinen’’, aldus Hoefsloot. ,,Ze zorgen voor overlast en plegen inbraken. Dat moet minder worden met de tijdelijke opvang.’’

Fennema dekt ook dat de buitenslapers wel komen: ,,Het is dichtbij, een logische locatie. Bovendien zorgt het voor rust. Ze hoeven zich niet meer druk te maken dat de politie hen oppakt.’’

Brief omwonenden

Omwonenden krijgen dinsdagavond een brief, waarin de plannen worden bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat de winteropvang voor Kerstmis klaar is. Overigens is de tijdelijke nachtopvang dinsdagavond weer geopend in verband met de verwachte kou in de nacht.