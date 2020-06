Edese drugsverdachte (40) die kilo's coke, meth en heroïne smokkelde vreest uitlevering naar Noorwegen

Dat bleek dinsdag op een voorbereidende zitting tegen hem. Volgens het Openbaar Ministerie is hij betrokken bij in ieder geval vier drugstransporten per vrachtwagen vanuit Ede naar Engeland, Duitsland en Italië. Het gaat om 26 kilo crystal meth, twintig kilo heroïne en in totaal 35 kilo cocaïne.