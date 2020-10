Edese GroenLinks-wethouder Lex Hoefsloot vertrekt: ‘Past niet bij de stijl’

Bansema wil benadrukken dat dit niets met de kwaliteiten van Hoefsloot te maken zou hebben. ,,We zijn wel tevreden wat hij tot nu in Ede heeft bereikt. Het gaat meer om stijl en aansluiting bij de wijze waarop er in Ede wordt gecommuniceerd. Dat is een ongrijpbaar iets.’’



Volgens Bansema is GroenLinks in Ede hier al lang met Hoefsloot over in gesprek.



Dat het vertrek van Hoefsloot ongelukkig uitkomt nadat Willemien Vreugdenhil is opgestapt als wethouder en Hester Veltman afwezig is door ziekte, realiseert de voorman van GroenLinks zich. ,,Maar dit maar door laten lopen, zou veel meer schade aanrichten.’’