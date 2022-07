Edese gymnastiekvereniging DOK ontvangt Koninklijke Erepenning

DOK is een van zes turnverenigingen in de gemeente Ede en is een brede vereniging met veel aanbod en heeft meer dan duizend leden, ruim 25 vaste vrijwilligers en meer dan veertig trainers.

Duitsers vorderen oefengebouw

In 1922 werd DOK opgericht vanuit een initiatief van de Gereformeerde Jongelingsvereniging AMOS. De club telde in de beginjaren een kleine twintigtal leden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het niet eenvoudig om de lessen te verzorgen. Het oefengebouw was gevorderd door de Duitsers en er was een verbod op samenscholing.



1949 werd besloten om naast de gymnastiekvereniging ook een tamboer- en pijperkorps op te richten. Dit muziekkorps, toen nog Tamco-DOK geheten, fungeerde in eerste instantie alleen als begeleidingskorps bij uitvoeringen van DOK en als muziekkorps bij de jaarlijkse optocht van DOK-leden tijdens de Heideweek. Later ging het korps over tot het verzorgen van zelfstandige uitvoeringen. In 1954 werd de naam gewijzigd en werd Irene een zelfstandig muziekkorps.

Springlevende club

DOK biedt een breed scala aan lessen en disciplines aan, gericht op alle lagen van de bevolking van de gemeente Ede en daarbuiten. Deze sporten kunnen zowel op recreatief als op wedstrijdbasis worden beoefend. Om te zorgen dat de lessen voor een breed publiek toegankelijk zijn, worden de lessen zes dagen in de week in dertien verschillende gym- en sportzalen verspreid over Ede gegeven.



De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. De penning wordt doorgaans uitgereikt bij een 50-jarig jubileum of een veelvoud van 25 jaar daarbij.



Vorige week kreeg korfbalclub DVO uit Bennekom een Koninklijke Erepenning ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.