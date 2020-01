Edese hulpverleners vertellen over horrornacht: ‘Nog nooit meegemaakt’

Brandweerman Ron Voois: Enorme knal deed brandweerauto schudden

Volledig scherm Ron voois. © Herman Stöver

,,We waren op weg naar een camperbrand.’’ Brandweerman Ron Voois uit Ede beleefde een heftige nacht tijdens de jaarwisseling in Ede. Toen zijn collega de brandweerwagen waarin Voois zat de Kranenburg in Ede opreed werd de brandweerwagen plots beschoten met flinke explosieven.



,,Het knalde enorm. Iedereen schrok, ondanks dat we oordoppen in hadden. De bus ging echt even flink heen en weer, door een enorme lichtflits zagen we even helemaal niets meer. Er zaten een paar jonge jongens in de wagen die nog maar net bij de brandweer zijn, die schrokken enorm. Maar we zijn toch doorgereden naar de brand toe.’’

Met helm op in de auto, bang voor springend glas

Ook Voois zelf beleefde angstige momenten. ,,Ik ben zelf een paar keer uitgezonden geweest, dus ik ben wat gewend. Maar ik ben al twintig jaar bij de brandweer, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het was voor het eerst dat we een avond rondreden met alle kleren dicht en de helm op in de auto. Bang voor al het glas. Een van die bommen kwam vlakbij het raam terecht. We zagen de schade aan de brandweerwagen de volgende ochtend, je moet er niet aan denken wat er gebeurd was als de ruit was gesprongen.’’



Ook even later in Ede-Zuid werd de wagen met Looi er in bekogeld met vuurwerk. ,,Je merkt toch dat je anders gaat werken. Sommige brandweermannen blussen, anderen staan er omheen om te kijken of er niets gebeurt. Ik heb nog nooit zo vaak de hulp van de politie nodig gehad. Normaliter als ik aan het werk ben, kijk ik niet veel om me heen. Die nacht deed ik dat continu.’’

‘Waarom doen mensen dit?