Edese insluiper door politie gevloerd bij verzorgingstehuis

Tegen de grond

De man werd gevonden in de parkeergarage van het verzorgingstehuis. Bij het zien van de agenten zette hij het op een rennen.



De agenten waren sneller en werkten de vluchtende insluiper tegen de grond. De Edenaar werd ingerekend.



De man had meerdere sleutels van woningen en ruimtes van het verzorgingstehuis bij zich. Ook had hij inbrekersgereedschap bij zich. De Edenaar is geen onbekende van de politie. Hij is vastgezet voor verhoor.