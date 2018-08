Edese jihadverdachte naar terreurafdeling, zonder kind

EDE - Jihadverdachte Senabel al-N. uit Ede blijft nog zeker drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vanmiddag besloten. Haar jongste kind verblijft niet langer bij haar in de gevangenis.

Al-N. (34) werd in januari opgepakt toen ze, samen met haar twee jonge kinderen, vanuit Turkije aankwam in Nederland. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar ervan dat ze zich eerder in Irak bij IS had aangesloten. Justitie ziet daar onder meer foto’s waarop Senabel met een kalasnjikov en in legerkleding staat afgebeeld, als bewijs voor.

Onthoofd

De Edese ontkent. De in Koeweit geboren vrouw, wiens familie oorspronkelijk uit Irak komt, stelt dat ze wel in Irak is geweest, maar daar heeft ze met haar gezin in Bagdad gewoond en niet in IS-gebied. Ook zegt ze dat haar broer door IS is onthoofd, dus dat ze geen sympathie voor die groepering heeft. Haar broer, Khalid, wordt door Jusititie echter ook als jihadist gezien. Waarom IS hem gedood heeft, is onduidelijk.

Speciale gevangenis

Senabel verbleef tot voor kort met haar jongste kind, dat vorig jaar werd geboren, in een speciale gevangenis voor moeders. Haar zou door justitie zijn beloofd dat haar kind ook bij een overplaatsing bij haar kon blijven. Dat bleek deze zomer op het laatste moment toch niet mogelijk. Al-N. zit nu op de speciale terreurafdeling van de gevangenis in Vught, haar kind is elders ondergebracht. Haar oudste kind verbleef al niet bij haar. ,,Ze gaat daar erg onder gebukt”, aldus haar advocate.

