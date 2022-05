Edese kerken in actie om lage inkomens te helpen met energierekening: ‘Hopen dat ze er warm voor lopen’

Tientallen kerken uit Ede en omstreken halen geld op om Edenaren te helpen die in de knel komen door de hoge energieprijzen. De actie Ede geeft warmte is bedoeld voor iedereen, kerkelijk of niet-kerkelijk.

In de tijd van enorm stijgende energieprijzen hoopt het Diaconaal Platform Ede (DPE) enkele tienduizenden euro’s op te halen. Het volledige bedrag wordt daarna verdeeld onder hen die gebukt gaan onder steeds hogere lasten, is het idee in een notendop.

Soortgelijke initiatieven werden eerder ontplooid in Apeldoorn en Deventer. ,,In die laatste stad is circa 30.000 euro bijeengebracht”, vertelt Jan de Kluijver namens het DPE. ,,Of wij een dergelijk bedrag bij elkaar krijgen, durf ik niet te zeggen. We doen allereerst een beroep op de burger-voor-burgergedachte. We hopen dat Edenaren er warm voor lopen.”

,,We beseffen tegelijk dat een extraatje via Ede geeft warmte de zorgen niet oplost. Maar de actie is een teken van verbondenheid. De een geeft, omdat het gemist kan worden. De ander ontvangt het als bemoediging en uit solidariteit.”

Energie-armoede

Om energie-armoede tegen te gaan, heeft de overheid maatregelen genomen om het leed te verzachten, meldt De Kluijver. Specifiek noemt hij de verlaging van de belastingen op de energierekening.

,,Die verlaging levert elk huishouden dit jaar 400 euro voordeel op. Wie een goed geïsoleerd huis en een meerjarig energiecontract heeft, wordt door die hogere prijzen nog vrijwel niet geraakt. Terwijl iemand die in een tochtig huis woont met een variabel contract en een laag inkomen denkt: hoe lang kan ik dit nog betalen?”

Hart onder de riem steken

,,Die mensen zijn ondanks allerlei steunmaatregelen, ook vanuit de gemeente, op jaarbasis soms tot wel 1500 euro extra kwijt. Juist zij hebben niet de financiële ruimte om zulke tegenvallers op te vangen. Dat onderscheid tussen rijk en arm valt vanuit de overheid lastig te tackelen, zo blijkt. Wij willen iets doen om deze gedupeerden in elk geval een hart onder de riem te steken.”

De Kluijver zegt dat op de bankrekening van het in het leven geroepen Noodfonds in korte tijd circa 8000 euro is overgemaakt. Hij hoopt dat de aandacht die de actie op allerlei manieren krijgt (‘via de media, maar ook via kerknieuwsbrieven’) extra financiële slagkracht oplevert.

Via schuldhulpverlening

Tegelijk wordt in de tweede week van mei de digitale deur geopend voor mensen die hulp nodig hebben. ,,Op onze website diaconaalplatformede.nl staat dan een online-aanmeldformulier. Vragen kunnen gesteld via edegeeftwarmte@gmail.com. Ook proberen we op andere manieren onze doelgroep te bereiken. Bijvoorbeeld via schuldhulpverlening, inkomensconsulenten van de gemeente Ede en Humanitas.”

De Kluijver voegt toe dat de actie Ede geeft warmte niet alleen is bestemd voor mensen die aan de verschillende kerken zijn verbonden. ,,Ook voor niet-kerkelijk betrokken Edenaren. Zij die misschien wel vaker in een sociaal isolement zitten, hen roepen wij op zich te melden. Aan de andere kant geldt dat elke inwoner, vereniging dan wel bedrijf in de gemeente Ede een bedrag kan overmaken om dit o zo noodzakelijke initiatief te steunen.”