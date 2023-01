Edese kunstenaars krijgen ateliers en expositieruimte in oude portiersloge: ‘Grote behoefte aan’

Station Arnhem Presikhaaf moet veel belangrij­ker worden, maar zo makkelijk is dat nog niet

ARNHEM - Er moeten meer treinen stoppen op station Arnhem Presikhaaf. Dat wil zowel de gemeente Arnhem als spoorbeheerder ProRail. Er zijn inmiddels onderzoeken gedaan over wat er mogelijk is. Daaruit blijkt dat het allemaal zo makkelijk nog niet is. En: erg duur.

