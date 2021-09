Edese kunsthandel in opspraak om dubbelrol als taxateur én koper van hetzelfde schilderij: ‘Wij zijn besodemieterd’

EDE- Uit een uitgebreid onderzoek van NRC Handelsblad komt naar voren dat de grootste kunsthandelaar van Nederland, Simonis & Buunk in Ede, beschuldigd wordt van bedrog en belangenverstrengeling. ,,Buunk is in mijn ogen een rip-off artist.”

Het NRC Handelsblad publiceerde woensdag het eerste deel van een tweedelige onderzoeksproductie en reconstructie naar aanleiding van de klachten over het handelen van de Edese kunsthandel. De kern van het verhaal: twee onervaren kunstkopers en een verkoper voelen zich bedonderd door Simonis & Buunk.



Volgens de bronnen van de krant nam Simonis & Buunk ‘een niet-toegestane dubbelrol als taxateur en handelaar in’ en rekende de handelaar, in een ander geval, woekerprijzen voor kunst. Eén van de partijen riep zelfs de hulp in van het SBS-programma Undercover.

Waar het allemaal om draait

Twee van de drie klachten komen van een koper en verkoper van hetzelfde kunstwerk, het schilderij ‘De hooiers’ (1925) van Jan Altink, een volgens het artikel ‘onbekend kopstuk’. Simonis & Buunk taxeerde het schilderij voor de koper die serieuze interesse had, maar taxeerde het volgens deze koper op een verbijsterend laag bedrag, bijna 20.000 euro lager dan de vraagprijs van 30.000 euro.



Tegelijkertijd, zo blijkt uit de reconstructie van NRC, kreeg de verkoper op datzelfde moment een bod binnen van ene ‘Slim’; het was een bod van 27.000 euro. Alberto Stegeman moest er met zijn programma Undercover aan te pas komen om te onthullen dat deze ‘Slim’ eigenlijk Frank Buunk, van Simonis & Buunk was.

‘We zijn besodemieterd’

Het was het begin van een ellenlange juridische strijd. Omdat de verkoper van het schilderij uiteindelijk de koopovereenkomst met 'Slim’ negeerde en het schilderij alsnog verkocht aan (een vriend van) de oorspronkelijke koper, stelt Frank Buunk dat er sprake zou zijn van een complot tegen hem en zijn handel.



Tegelijkertijd voelen de verkoper en koper zich belazerd door de Edese kunsthandel. ,,Ik stond erbij toen hij het telefoontje van zijn taxateur kreeg. Met zijn lage taxatie heeft Buunk zowel hem als mij besodemieterd. Buunk is in mijn ogen een rip-off artist", aldus verkoper Daan van Seventer in het dagblad.

De derde klacht

Behalve deze klachten, heeft nog iemand een klacht ingediend tegen Simonis & Buunk. Een gepensioneerde ondernemer uit Zuid-Holland kocht voor het eerst van zijn leven beeldende kunst in via Buunk. Zes schilderijen, met een rekening van 221.500 euro. Later liet de klant zijn schilderijen door twee andere, erkende taxateurs waarderen; die kwamen op uit een waarde van zo'n 150.000 euro, aanzienlijk minder dan wat er was betaald.

De Zuid-Hollandse ondernemer wilde één op zicht ontvangen schilderij niet teruggeven, totdat hij gecompenseerd zou worden voor het te veel betaalde bedrag. Daar heeft Buunk nu een juridische procedure voor gestart, waarvan de rechter al heeft aangegeven dat het waarschijnlijk een zeer tijdrovende en kostbare procedure wordt.

Later deze week volgt deel twee van de publicatie, over de klachtenprocedure bij de brancheverenigingen.